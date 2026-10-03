Roma: blitz contro la micro-criminalità in zona Termini, 8 arresti e 17 denunce

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno arrestato 8 persone e denunciato in stato di libertà altre 17 persone nell’ambito di un’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità che interessano l’area attorno alla stazione Termini di Roma. Secondo un comunicato del Comando provinciale di Roma, i controlli hanno consentito di identificare 247 persone (81 di queste con precedenti e 97 straniere), e di effettuare controlli mirati all’interno di 37 autobus di linea cittadina unitamente agli ispettori di Atac, il servizio di trasporto pubblico locale. Sono ben 7 gli arresti eseguiti dai militari per furto aggravato in concorso. Le operazioni sono state condotte nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per rafforzare la sicurezza nell’area della stazione ferroviaria di Roma Termini e nelle zone limitrofe. Con la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, è stata garantita al contempo assistenza e supporto alle persone senza fissa dimora presenti sul posto.

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(Fonte video: Carabinieri)