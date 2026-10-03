La Regione Piemonte raddoppia i fondi per le nuove autopompe dei Vigili del Fuoco

Il bando regionale per l’acquisto delle autopompe destinate ai distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari ha visto crescere le risorse disponibili da 3,2 a 6,74 milioni di euro, consentendo di finanziare tutte le 34 domande presentate dai Comuni piemontesi.

L’assessore Enrico Bussalino ha precisato che il bando non prevede l’anticipo dell’intera spesa da parte dei Comuni. Il contributo regionale può arrivare fino a 200.000 euro per ogni autopompa: il 50% viene erogato alla sottoscrizione del contratto e il restante 50% alla consegna del mezzo.

Per ridurre il peso amministrativo sui Comuni, soprattutto quelli più piccoli, la Regione ha gestito direttamente la gara centralizzata, evitando agli enti locali gli oneri tecnici, amministrativi ed economici della procedura.

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