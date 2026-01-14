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Caltanissetta: blitz contro i combattimenti tra cani, sequestrati 13 pitbull e 6 indagati

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Set 14, 2026
GELA (CALTANISSETTA) – Un giro d’affari illegale fatto di scommesse, addestramenti brutali e combattimenti clandestini tra cani diffusi sui social. È quanto hanno scoperto la Polizia di Stato e i Carabinieri a Gela, nell’ambito dell’operazione “L’inferno dei pitbull”. Su ordine del GIP del Tribunale locale e su richiesta della Procura, le forze dell’ordine hanno sequestrato 13 pitbull e iscritto 6 persone nel registro degli indagati. Le indagini sono partite quasi per caso durante la ricerca di un cagnolino scomparso nella zona. Controllando l’abitazione di un sospettato, i poliziotti hanno notato un pitbull con ferite evidenti sul muso e sul corpo, segno di recenti lotte. Da lì è scattata un’inchiesta complessa che ha coinvolto anche il personale veterinario e i reparti specializzati dell’Arma (SOARDA di Roma, CITES di Palermo e Centro Anticrimine Natura di Agrigento). L’operazione ha fatto luce su una rete ben strutturata che si estendeva oltre i confini locali, toccando Palermo, Palma di Montechiaro, Agrigento e la Campania. Gli indagati organizzavano i combattimenti definendo veri e propri contratti privati: sceglievano il peso degli animali, fissavano le puntate in denaro e stabilivano il luogo della sfida, a volte in “campo neutro” fuori provincia.pc/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

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