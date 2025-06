Catania, blitz contro un clan, il procuratore: “Denunciate”

CATANIA (ITALPRESS) – “Succede sempre che quando viene meno un capo carismatico si apre una contesa in qualsiasi organizzazione mafiosa, almeno che non ci sia una famiglia già dominante e che sia stato designato già per cosiddire il delfino. In questo caso c’è stata una fibrillazione che ha portato a momenti di sparatorie e di pestaggi”. Così il procuratore della Repubblica di Catania, Francesco Curcio, a margine dell’operazione condotta oggi dai Carabinieri contro 21 persone affiliate al clan mafioso dei Cursoti milanesi. “L’imprenditore che denuncia l’episodio di estorsione avrà un riscontro, perché noi prendiamo atto che chi si espone a un pericolo difficilmente viene a raccontarci delle frottole – prosegue Curcio -. Quindi, invito le vittime di questi trattamenti a denunciare questi episodi perché avranno il sostegno e la sicurezza di una risposta della magistratura e delle forze dell’ordine”.

