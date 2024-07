Autonomia, Emiliano “Referendum contro la legge Calderoli”

BARI (ITALPRESS) – “Chiariamo però un punto. Si fa il referendum contro la legge Calderoli, la legge quadro che applica l’autonomia differenziata. Quest’ultima non può essere cancellata perché è dentro la Costituzione. Il referendum è contro questa ipotesi di autonomia differenziata che non garantisce l’unità d’Italia e il Mezzogiorno, aumentando la competizione sleale tra regioni ricche e regioni povere. È un punto che va chiarito per non dare l’impressione che si stiano raccogliendo le firme per cancellare l’autonomia differenziata”. Lo ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano a margine della presentazione della candidatura della Puglia a Regione Europea dello Sport 2026 e della premiazione delle Eccellenze Sportive 2023. “Proviamo a cancellare questo disegno di autonomia differenziata. Non sono possibilista su di esso, non ho mai detto di essere dialogante. Su questa ipotesi di Calderoli non c’è nessun dialogo e va cancellata per referendum. Dopodiché, l’autonomia differenziata è presente nell’articolo 116, comma 3 della Costituzione e in teoria il governo potrebbe applicarla anche senza una legge quadro come la legge Calderoli. Sarebbe enormemente complicato e difficile, ma potrebbe farlo. Non si può cancellare però con referendum”.

