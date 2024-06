Viabilità: mercoledì 5 chiusa piazza Vittorio Veneto

Per la celebrazione del “210° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri” , domani mercoledì 5 giugno, dalle ore 14 alle ore 21 saranno vietati la fermata con rimozione forzata e il transito in piazza Vittorio Veneto (sede rialzata e anello viabile), in via Marsala , (tratto tra via Tripoli e via Machiavelli), e via Machiavelli (tratto tra via Marsala e via Parma).

Per i veicoli provenienti da via Marsala, obbligo di svolta a destra in via Tripoli.

Per i veicoli provenienti da via Machiavelli, obbligo di svolta a destra in via Marsala.

Per i veicoli provenienti da via Parma, obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Tripoli