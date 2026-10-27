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Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026

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Ott 27, 2026

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Il 33enne attaccante del Bayern Monaco batte Kylian Mbappe (Real Madrid) e Lamine Yamal (Barcellona), gli altri due grandi favoriti della vigilia. Nella top ten anche Rodri (Barcellona), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Lionel Messi (Inter Miami), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City) e Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain). Kane conquista per la prima volta il riconoscimento e succede nell’albo d’oro a Ousmane Dembèlè. E’ il quinto inglese a riuscirci dopo Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) e Michael Owen (2001). Nella stagione 2025/2026 ha segnato complessivamente 73 gol: 61 con il Bayern e 12 con l’Inghilterra. Con il club bavarese ha conquistato Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca. Al Mondiale ha realizzato sei reti, contribuendo al terzo posto di Tre Leoni, miglior piazzamento dalla vittoria nel 1966.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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