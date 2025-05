Torna il festival ‘Alessandria Barocca e non solo…’, 13 concerti dal 2 giugno all’11 ottobre

Giunto alla 16^ edizione, il Festival Internazionale di Musica “Alessandria Barocca e non solo…” si conferma punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale e artistica. Promosso da Associazione Pantheon ETS, sotto la direzione artistica di Daniela Demicheli, valorizza il patrimonio storico e musicale del territorio, ospitando artisti di fama internazionale e offrendo una programmazione di altissimo livello, con concerti in chiese ed edifici storici, spesso esclusi dai circuiti tradizionali. INGRESSO LIBERO, non bisogna prenotare.

Il Festival esalta il valore dei luoghi e coinvolge il pubblico, garantendo eventi accessibili a tutti. Grazie al dialogo con istituzioni italiane ed estere, il Festival ha rafforzato la propria rete di collaborazioni,

divenendo appuntamento imperdibile per chi ama il repertorio musicale classico e per chi desidera scoprire il patrimonio storico-artistico della provincia alessandrina, terra di incontri tra territori, culture e tradizioni differenti.

L’edizione 2025 conta 13 appuntamenti, dal 2 giugno all’11 ottobre. Questa XVI edizione di “Alessandria Barocca e non solo…” si aprirà con un doppio appuntamento, 2 e 3 giugno, in cui l’ensemble barocco L’ARCHICEMBALO (Marcello Bianchi, Vittoria Panato, Valerio Giannarelli, Marco Pesce – violini,

Mauro Righini – viola, Claudio Merlo – violoncello, Nicola Barbieri – violone, Daniela Demicheli, clavicembalo) proporrà Antonio Vivaldi con il titolo “E MI SOVVIEN L’ETERNO… .

LUNEDì 2 GIUGNO – In occasione della Festa della Repubblica, il concerto si svolgerà al Teatro Municipale di Casale Monferrato (ore 18), in collaborazione col ‘Festival Ambiente, Sostenibiltà & Salute, preceduto dal soprano Chiara Sorce che intonerà l’inno nazionale “Il Canto degli Italiani”.

MARTEDì 3 giugno – L’Archicembalo replicherà il concerto, inaugurando gli eventi cittadini in collaborazione col Comune di Alessandria, nella barocca chiesa di San Lorenzo (ore 21).



INFO – telefono mobile 347-0867632 – E-mail: [email protected]

Website: https://www.bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca/