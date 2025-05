Il presidente della Camera Fontana: “I minori scomparsi sono una piaga sociale atroce”

ROMA (ITALPRESS) – “Una piaga sociale tanto atroce quanto tristemente diffusa a livello mondiale. Soltanto in Italia, secondo gli ultimi dati elaborati dal Ministero dell’Interno, nei primi 4 mesi del 2024, sono state registrate oltre 5.000 denunce di scomparsa di minori. Questo tragico fenomeno colpisce duramente anche le famiglie di soggetti direttamente coinvolti, causando loro un terribile sentimento di angoscia e di sofferenza che non può e non deve essere ignorato. E’ necessario, dunque, agire con risolutezza per contrastare e porre fine a questo dramma”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio alla Fondazione S.O.S.-Il Telefono Azzurro in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi.

“Occorre favorire la cooperazione multi-livello tra Istituzioni, Forze dell’ordine e società civile per potenziare le procedure di ricerca, sviluppando interventi sempre più efficaci e tempestivi. Per la prevenzione, occorre indagare per comprendere le cause delle sparizioni. Ho profonda stima e gratitudine per la Fondazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro ETS e delle numerose realtà sociali che, quotidianamente, si impegnano per i vulnerabili e gli indifesi. La vostra azione è un baluardo di speranza nel futuro, in cui ad ogni bambino va garantito il diritto di vivere un’infanzia serena”.

