Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Comune di Alessandria: la polemica politica sul Mercatino della Memoria

DiRaimondo Bovone

Set 9, 2025 , , , ,

Il vice-presidente del Consiglio Comunale Maurizio Sciaudone, ex-militare in pensione in quota Fratelli d’Italia, espone il suo pensiero sul Mercatino della Memoria di Alessandria, che si tiene la prima domenica di ogni mese fra piazza Garibaldi e i Giardini Pubblici. Il pensiero si basa sugli espositori e sulla merce in vendita e sottolinea alcune “sviste” del Comune. Dice Sciaudone: “La società incaricata dal Comune, incassati i suoi 35 euro per ogni postazione, emettendo ricevute forse inadeguate, non controlla la qualità degli articoli in vendita e le zone dove deve essere esposta la merce”.

Maurizio Sciaudone

Il ‘vulnus’ che più ha colpito Sciaudone è l’esposizione degli articoli, per altro poco consoni ad un mercatino dell’antiquariato, occupando lo spazio del monumento dei caduti (foto), cosa alquanto indecorosa. Poi alcuni oggetti provengono da sgomberi, altri ancora risulterebbero essere contraffatti o falsi, e la maggior parte sono esposti in luoghi non previsti. Tutto questo mette in luce il poco rispetto per la città da parte degli espositori, per cui Sciaudone conclude che “servirà interpellare il Comune e l’Ufficio del Commercio per cercare di risolvere la situazione”.
Va ricordato che gli spazi occupati dal Mercatino della Memoria sono sottoposti al pagamento della COSAP (Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Scoperta maxi piantagione di marijuana nell’Aspromonte reggino

Set 9, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

L’esercito israeliano: “Evacuazione obbligata di tutta Gaza City”

Set 9, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Coldiretti, vendemmia delle mele: ottima qualità e importante valorizzazione del territorio

Set 9, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Scoperta maxi piantagione di marijuana nell’Aspromonte reggino

Set 9, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Comune di Alessandria: la polemica politica sul Mercatino della Memoria

Set 9, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

L’esercito israeliano: “Evacuazione obbligata di tutta Gaza City”

Set 9, 2025
Attualità Cronaca Video

Perugia: scoperti 100 lavoratori irregolari e violazioni sul 40% degli scontrini

Set 9, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x