Quartiere Cristo, il recupero del Forte Acqui

Il Forte tornerà ad essere un patrimonio della città, frequentato da bambini e famiglie.

Grande soddisfazione dei volontari e dei cittadini che stanno seguendo i vari interventi al Forte Acqui, lavori che dovrebbero riconsegnare una struttura sicura. Le ditte incaricate stanno provvedendo alla chiusura dei bastioni, alla sistemazione dei tombini, alla rimozione della montagnetta presente al centro dell’area, alla sistemazione del cancello d’ingresso di via Casalcermelli.

Si stanno valutando i vari interventi da fare nella zona dell’arco che porta agli orti solidali, dunque un altro passo in avanti verso la riqualificazione. Il progetto, che sarebbe dovuto finire nel 2027, si chiuderà nel 2025 e comprenderà Area cani, Area agility dog, Zona sport, con 2 piccole porte da calcio e 1 rete da pallavolo, fontanella, cestini e sacchetti deiezioni per cani.

E poi la fontana, i cassonetti e i cestini per rifiuti, la zona parcheggio-bici, le panchine con area wi-fi e zona pic-nic, 7 telecamere, con la massima attenzione per il grande polmone verde del Forte. Migliorie, non stravolgimenti. Obiettivo: nella primavera 2025 Forte Acqui rimesso a posto e aperto a tutte le famiglie e ai bambini perché diventi un luogo di aggregazione per tutta la Città!

Poi, ovviamente, servirà l’aiuto di tutti per mantenerlo bello e pulito.