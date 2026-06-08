Quartiere Cristo: grande stupore generale per lo spostamento del bus Linea 2

Grande stupore, questa mattina, da parte di cittadini e associazioni del Quartiere che hanno appreso senza “comunicazione ufficiale” lo spostamento della Linea 2 da corso Acqui a Corso Carlo Marx, dal prossimo lunedì 15 giugno. Duro il commento delle Associazioni Alessandria Sud e Commercianti del Cristo: “Riteniamo che, prima di prendere certe decisioni importanti, sarebbe il caso di confrontarsi con chi risiede nel territorio. Spostare la Linea 2, oltre a penalizzare i residenti, è un duro colpo anche per le attività commerciali del corso e dei servizi di cui i cittadini usufruiscono. E’ una scelta non condivisa dalle associazioni, in quanto invece di offrire più servizi, alcuni essenziali, essi vengono tolti. Già mesi fa lo spostamento della linea 2 era stata ipotizzato, e già allora le Associazioni di quartiere e molti cittadini si opposero. Ad oggi, però tale scelta è stata imposta senza nessuna consultazione preventiva. Siamo pertanto a chiedere l’immediata revoca della decisione a chi di dovere; in caso contrario procederemo con una raccolta firme e varie iniziative a tutela di chi usufruisce dei mezzi pubblici”.

Il bus cambia via: un foglio A4 attaccato con lo spago