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Quartiere Cristo: grande stupore generale per lo spostamento del bus Linea 2

DiRaimondo Bovone

Giu 8, 2026 , , , , ,
Uno degli avvisi dello spostamento del bus

Grande stupore, questa mattina, da parte di cittadini e associazioni del Quartiere che hanno appreso senza “comunicazione ufficiale” lo spostamento della Linea 2 da corso Acqui a Corso Carlo Marx, dal prossimo lunedì 15 giugno. Duro il commento delle Associazioni Alessandria Sud e Commercianti del Cristo: “Riteniamo che, prima di prendere certe decisioni importanti, sarebbe il caso di confrontarsi con chi risiede nel territorio. Spostare la Linea 2, oltre a penalizzare i residenti, è un duro colpo anche per le attività commerciali del corso e dei servizi di cui i cittadini usufruiscono. E’ una scelta non condivisa dalle associazioni, in quanto invece di offrire più servizi, alcuni essenziali, essi vengono tolti. Già mesi fa lo spostamento della linea 2 era stata ipotizzato, e già allora le Associazioni di quartiere e molti cittadini si opposero. Ad oggi, però tale scelta è stata imposta senza nessuna consultazione preventiva. Siamo pertanto a chiedere l’immediata revoca della decisione a chi di dovere; in caso contrario procederemo con una raccolta firme e varie iniziative a tutela di chi usufruisce dei mezzi pubblici”.

Il bus cambia via: un foglio A4 attaccato con lo spago

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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