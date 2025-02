Quartiere Cristo: Enzo Cirimele rieletto presidente dei commercianti con l’unanimità

L’assemblea dei commercianti ha rieletto Enzo Cirimele presidente dell’Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo. Cirimele sarà in carica sino a febbraio 2027 e nei prossimi giorni presenterà il nuovo direttivo. L’assemblea ha approvato il bilancio consuntivo all’unanimità, certificando un’associazione finanziariamente sana. A margine si è parlato anche dei prossimi lavori in corso Acqui, del tesseramento 2025, dei tanti eventi in programma. Così Cirimele: “Sono felice di questa grande unione, ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel lavoro in questi anni. Adesso è il momento di crescere ancora: dobbiamo progettare il quartiere del domani e sostenere il commercio locale”.

Enzo Cirimele