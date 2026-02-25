Esteri: il leader cinese Xi Jinping incontra a Pechino il cancelliere tedesco Merz

Attualità Esteri IN EVIDENZA

Feb 25, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in visita ufficiale in Cina, alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino. Nel corso dell’incontro, Xi ha esposto la posizione di della Cina sulla crisi ucraina, affermando che la chiave consiste nel cercare soluzioni attraverso il dialogo e i negoziati.
Il presidente cinese ha sottolineato la necessità di garantire una partecipazione paritaria di tutte le parti per gettare solide basi per la pace, affrontando le legittime preoccupazioni di ciascuna parte, raggiungendo una sicurezza comune per costruire un quadro di pace duraturo.
Xi ha inoltre affermato che Cina e Germania dovrebbero sostenere il ruolo centrale delle Nazioni Unite, rilanciarne la funzione di primo piano e assumere un ruolo guida come difensori del multilateralismo, promotori dello stato di diritto internazionale, difensori del libero scambio e sostenitori della solidarietà e del coordinamento.
