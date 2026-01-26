Centenario Rauti, Russo “Lungimirante e contemporaneo”

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Set 26, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Pino Rauti “ci ha insegnato un metodo: la politica è ricerca del cambiamento seguendo non necessariamente le mode o il compromesso, ma il sogno. Questo può avvenire attraverso lo studio e la proposizione politica: lo stiamo declinando attualmente, è stato tra i precursori di un pensiero che ha consentito alla destra italiana di andare al governo”. Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, a margine del convegno organizzato dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli a Palermo per il centenario di Pino Rauti.

xd8/mgg/mca1

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