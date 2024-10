Ospedale, nuova TAC mobile in via S. Caterina da Siena: chiusura al traffico fino al 3 gennaio

Grazie ai fondi del PNRR, è in corso la sostituzione della TAC dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria (AOU AL) con l’obiettivo di offrire ai pazienti strumenti sempre più all’avanguardia per una diagnosi tempestiva e accurata. Per garantire la continuità del servizio durante il periodo di rinnovo, l’AOU AL ha provveduto al noleggio di una TC mobile, che sarà operativa a partire dal 28 ottobre 2024. La nuova apparecchiatura sarà posizionata su via Santa Caterina da Siena, nei pressi dei civici 32 e 34, permettendo così di non interrompere le attività di diagnostica avanzata.

Per consentire il posizionamento del mezzo, il Comune di Alessandria ha stabilito la chiusura di via Santa Caterina da Siena dalle ore 7 del 21 ottobre 2024 fino alle ore 20 del 3 gennaio 2025. Sarà comunque garantito il transito pedonale.