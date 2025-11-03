Ospedale Infantile di Alessandria “Cesare Arrigo”: avanti con la ristrutturazione da 26 milioni

La Quarta Commissione, presieduta da Luigi Icardi, ha effettuato un sopralluogo all’Ospedale infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria, su richiesta del consigliere Domenico Ravetti (Pd). Alla seduta esterna, insieme ai componenti, hanno preso parte anche il vicepresidente Daniele Valle e l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. Accolti dalla Direzione generale, composta dal direttore generale Valter Alpe, dal direttore sanitario Luciano Bernini e dal direttore amministrativo Massimo Corona, erano presenti anche il direttore medico del presidio Alessandro Canepari, il direttore del Dipartimento Pediatrico-Ostetrico Alessio Pini Prato, il direttore delle Professioni sanitarie Lorella Gambarini con l’Ifo dell’Infantile Elena Grassi, oltre ai responsabili delle diverse strutture del presidio.

La Commissione ha visitato alcuni reparti simbolo dell’eccellenza pediatrica alessandrina: il Pronto soccorso pediatrico, diretto da Enrico Felici, recentemente arricchito dai nuovi pannelli di umanizzazione; la Riabilitazione pediatrica e gli ambienti destinati alla futura risonanza magnetica; il cantiere del nuovo blocco operatorio, infine la Family room, spazio interno dedicato all’accoglienza dei familiari.

L’ingresso dell’ospedale infantile di Alessandria

Il progetto di ristrutturazione, dal valore complessivo di 26 milioni di euro, prevede 4 fasi principali: efficientamento energetico, miglioramento sismico, realizzazione del nuovo blocco operatorio infantile e riqualificazione generale di locali e impianti. Il nuovo blocco operatorio, del valore di circa 7,5 milioni di euro, comprenderà 4 sale operatorie, 1 sala d’attesa e spazi dedicati a preparazione e risveglio.

I lavori in corso puntano a migliorare la qualità delle cure e a rendere più accoglienti gli ambienti, sostenendo la quotidianità di famiglie e bambini.