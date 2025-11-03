Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Malattie intestinali rare: ecco ‘Dimobank’ il progetto di ricerca del DAIRI

Raimondo Bovone

Migliorare la diagnosi e aprire nuove strade terapeutiche per le dismotilità intestinali rare: è questo l’obiettivo di DIMOBANK, il progetto promosso e coordinato dalla SSD Laboratori di Ricerca DAIRI, la cui responsabile è la dott.ssa Annalisa Roveta, per raccogliere e conservare campioni biologici e dati clinici di pazienti affetti da malattia di Hirschsprung e pseudo-ostruzioni intestinali croniche (CIPO). Promosso da Chirurgia Pediatrica, diretta dal dr. Alessio Pini Prato, in collaborazione con il dr. Lorenzo Giacometti di Anatomia Patologica e la dr.ssa Roberta Libener, Centro Raccolta Materiale Biologico del DAIRI, il progetto rappresenta un importante passo avanti nella ricerca su patologie rare ad alto impatto clinico e sociale.

Le dismotilità sono alterazioni di movimento intestinali complesse che colpiscono bambini e adulti, determinando gravi sintomi gastrointestinali e, spesso, necessità di trattamenti chirurgici complessi. Nonostante i progressi compiuti, restano ancora numerose incognite sulla loro origine, sulla risposta ai trattamenti e sull’impatto a lungo termine sulla qualità di vita dei pazienti.
DIMOBANK punta a colmare queste lacune attraverso la creazione di una biobanca strutturata e multicentrica che raccoglierà sangue, urine, feci e tessuti chirurgici, integrandoli con dati clinici standard. I campioni saranno analizzati con tecniche avanzate, comprese le analisi multi-omiche, e messi a disposizione della comunità scientifica per studi nazionali e internazionali.
I risultati attesi sono di grande rilevanza per la salute: la possibilità di identificare biomarcatori diagnostici e prognostici consentirà diagnosi più tempestive e precise; la maggiore comprensione dei meccanismi genetici, molecolari e funzionali delle patologie permetterà di sviluppare strategie terapeutiche mirate e personalizzate; la valorizzazione della casistica contribuirà a consolidare il ruolo dell’Ospedale di Alessandria come centro di riferimento europeo per la malattia di Hirschsprung.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria è possibile donare a  https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/ .

