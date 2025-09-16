Ospedale di Alessandria: le iniziative per la sicurezza delle cure fino al 18 settembre

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, istituita per sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sull’importanza del diritto alla salute, sancito dalla Costituzione (art. 32), l’Ospedale di Alessandria presenta una serie di iniziative. Il tema scelto per il 2025, “Sicurezza sin dal principio”, è dedicato in particolare alla tutela del neonato fin dai primi istanti di vita. In questa prospettiva, i professionisti dell’Ospedale presenteranno domani, mercoledì 17 settembre, presso il Palazzo della Regione Piemonte, il progetto che ha portato alla realizzazione dell’Ambulatorio “Tutte coccole”, un servizio dedicato al sostegno del neonato e dei genitori dopo la dimissione dall’Ospedale, garantendo continuità assistenziale e sicurezza nel primo mese di vita.

A corredo di questa presentazione, dal 15 al 18 settembre, sui canali social dell’AOU AL, verranno pubblicati contenuti video con protagonisti i professionisti del Dipartimento materno-infantile, che racconteranno le attività intraprese nel percorso di costante sviluppo di qualità e sicurezza per accompagnare il bambino e la famiglia nei momenti più delicati della crescita, dalle prime ore di vita fino alla transizione all’età adulta. Infine, sempre dal 15 al 18 settembre, la facciata dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio sarà illuminata di arancione, colore simbolo della giornata, a testimonianza dell’impegno dell’AOU AL verso la sicurezza del paziente.