Ospedale di Alessandria: le iniziative per la sicurezza delle cure fino al 18 settembre

DiRaimondo Bovone

Set 16, 2025 , , , , , ,
Immagine simbolo dell'ambulatorio 'Tutte coccole'

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, istituita per sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sull’importanza del diritto alla salute, sancito dalla Costituzione (art. 32), l’Ospedale di Alessandria presenta una serie di iniziative. Il tema scelto per il 2025, “Sicurezza sin dal principio”, è dedicato in particolare alla tutela del neonato fin dai primi istanti di vita. In questa prospettiva, i professionisti dell’Ospedale presenteranno domani, mercoledì 17 settembre, presso il Palazzo della Regione Piemonte, il progetto che ha portato alla realizzazione dell’Ambulatorio “Tutte coccole”, un servizio dedicato al sostegno del neonato e dei genitori dopo la dimissione dall’Ospedale, garantendo continuità assistenziale e sicurezza nel primo mese di vita.

A corredo di questa presentazione, dal 15 al 18 settembre, sui canali social dell’AOU AL, verranno pubblicati contenuti video con protagonisti i professionisti del Dipartimento materno-infantile, che racconteranno le attività intraprese nel percorso di costante sviluppo di qualità e sicurezza per accompagnare il bambino e la famiglia nei momenti più delicati della crescita, dalle prime ore di vita fino alla transizione all’età adulta. Infine, sempre dal 15 al 18 settembre, la facciata dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio sarà illuminata di arancione, colore simbolo della giornata, a testimonianza dell’impegno dell’AOU AL verso la sicurezza del paziente.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

