Ospedale di Alessandria: Elisabetta Lampugnani primario di Anestesia e Rianimazione Pediatrica

Da alcuni mesi Elisabetta Lampugnani è Direttrice della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, rafforzando ulteriormente l’organico di professionisti che operano quotidianamente all’interno dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”.

L’ingresso dell’ospedale infantile di Alessandria

La dott.ssa Lampugnani ha portato ad Alessandria un percorso professionale di altissimo profilo maturato in oltre 25 anni presso l’IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova, uno dei principali ospedali pediatrici italiani, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nell’ambito della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica, dell’emergenza intraospedaliera, del trauma pediatrico e della formazione. Specialista in Anestesia e Rianimazione, laureata con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova, ha sviluppato competenze avanzate nell’assistenza anestesiologica e intensivistica del neonato, del bambino e del giovane adulto, con particolare esperienza nella gestione delle emergenze complesse, del trauma, delle vie aeree difficili, del trasporto del paziente critico e delle più moderne tecniche di supporto intensivo. Nel corso della propria carriera ha inoltre coordinato attività di qualità, formazione e ricerca clinica, partecipando a numerosi progetti scientifici nazionali e internazionali e contribuendo alla produzione di importanti pubblicazioni nel settore dell’anestesia e della terapia intensiva pediatrica.

L’ingresso della dott.ssa Lampugnani si inserisce nel percorso di sviluppo dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, recentemente riconosciuta primo IRCCS pubblico del Piemonte nell’area cardiologica e pneumologica. Un riconoscimento che rafforza la capacità dell’AOU AL di attrarre professionalità di elevato profilo e di consolidare l’integrazione tra assistenza, ricerca e innovazione, valorizzando anche il ruolo strategico dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” all’interno della rete pediatrica regionale.