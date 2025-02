Ospedale di Alessandria: al via da domani, 12 febbraio, ‘I mercoledì della salute’

Si rinnova l’appuntamento con ‘I mercoledì della salute’, ciclo di conferenze di medicina sociale. L’edizione 2025 avrà una novità: gli incontri si svolgeranno all’Ospedale di Alessandria invece che a Serravalle Scrivia. Gli eventi partiranno domani, mercoledì il 12 febbraio, con la collaborazione di ‘Amici della Biblioteca dell’Ospedale’, DAIRI, istituto Comprensivo di Spinetta Marengo e Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Si parlerà di malattie neuropsichiatriche infantili, neurodegenerative dell’anziano, cardiologiche, femminili, ambientali e problematiche riguardanti il fine vita.

Gli incontri (12-19-26 febbraio, 5-12-19-26 marzo) avranno ingresso libero e si svolgeranno nel Salone di rappresentanza dell’Ospedale di Alessandria (via Venezia 16) tutte le settimane, mentre l’evento collaterale di sabato 15 marzo si terrà nell’Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale (viale Teresa Michel 11, Alessandria). L’intero ciclo è accreditato per insegnanti e sanitari, mentre per i giornalisti i crediti formativi sono previsti il 15 e 19 marzo.

Il comitato scientifico è composto da Antonio Maconi, Marco Polverelli, Riccardo Lera, Luigi Castello e Maurizio Scordino. Il responsabile scientifico è Mariateresa Dacquino, mentre la segreteria organizzativa è a cura di Paola Cosola e Carolina Pelazza.