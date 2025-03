Oltre il Guado: un viaggio tra parole ed emozioni, incontro promosso dai Lions Club Specialty e Gavi

Si è svolto lunedì 24 marzo, alla presenza di un folto pubblico partecipe ed interessato, un nuovo appuntamento culturale, organizzato dal Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia, in collaborazione con il Lions Club Gavi e Colline del Gavi, presso la Cascina La Rombetta di Novi Ligure, a conferma del nostro impegno nel promuovere momenti di crescita, cultura e condivisione.

Come ha spiegato Anna Maria Bello, Presidente del Lions Club Valli Cultura Filosofia, “la presentazione del dottor Maurizio Molan, medico impegnato in campo umanitario, appassionato di geografia, natura e racconto del territorio, è stata un’occasione per riflettere, condividere e lasciarsi trasportare dalla forza delle storie che ci attraversano e ci trasformano. In questo incontro abbiamo ‘attraversato il Guado’, non solo nella sua dimensione storica e ambientale, ma nelle sue ferite e nelle sue speranze. Abbiamo parlato di storia, di fauna, del disastro ambientale e dell’ACNA, di tutto ciò che ha segnato questo territorio. Con la speranza che la natura, se aiutata, possa rigenerarsi, proprio come le comunità che scelgono di unirsi per il bene comune. Questa è la sfida che l’opera del dr. Molan ci pone: non solo conoscere, ma anche agire. E forse proprio attraverso la consapevolezza e l’impegno, il Guado potrà tornare ad essere un simbolo di rinascita, oltre che di passaggio”.

Durante la serata è stato raccolto un contributo di 500 euro, messo a disposizione dell’Associazione Amici della Banca degli occhi Melvin Jones per l’ acquisto di un auto-refrattometro portatile, attrezzatura medica utilizzata per l’ esame della vista. Un sincero ringraziamento va alla sig.ra Laura Valditerra, della Cascina “La Rombetta” che ha ospitato l’evento, mettendo a disposizione un contesto perfetto per riflettere sull’importanza del nostro legame con l’ambiente.

Il Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia continua il suo impegno nel diffondere cultura e stimolare il pensiero, all’insegna del motto Lions del “We serve”: il prossimo appuntamento in programma sarà il 2 aprile alle ore 21 a Palazzo Cuttica (Alessandria) per un incontro aperto con Marco Vercelli, divulgatore di antroposofia, sul tema “L’antroposofia di Rudolf Steiner: saggezza per tutta l’umanità”.

Consigliata la prenotazione: cell. 329-212.66.56; [email protected]

