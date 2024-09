Il Lions Club Alessandria Host opera sul territorio dal 1954, anno in cui fu fondato tra i primi in Italia, con immutato impegno, come ha sottolineato la presidente Virginia Viola, illustrando il programma di service già realizzati e quelli previsti: dalla “Cena sotto le Stelle” che permetterà di finanziare progetti per la tutela ambientale in città, alla visita culturale a Palatium Vetus, alla gita alla Reggia di Venaria per raccogliere fondi per Missione Agenti Pulenti a favore della conservazione del patrimonio artistico.

Altri interventi imminenti sono i service a favore della Caritas Diocesana, con gli altri club Lions di Alessandria e dell’Associazione San Francesco in occasione dei 100 anni di Gelindo, la collaborazione con ALESSANDRIA FILM FESTIVAL, gli screening sanitari per la popolazione, la Colletta Alimentare, le iniziative per la scuola: Poster per la Pace, Interconnettiamoci, ma con la mente!, Educazione Finanziaria, Orti a Scuola, il CORSO DI INFORMATICA, progetto pilota per giovani con disturbi dello spettro autistico.