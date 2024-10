La mostra “Roberto Cotroneo. Nel Teatro dell’Arte” a Palatium Vetus da oggi al 12 gennaio

Da sabato 12 ottobre 2024 a domenica 12 gennaio 2025, la storica cornice alessandrina di Palatium Vetus ospita la mostra fotografica Roberto Cotroneo “Nel Teatro dell’Arte”, realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e curata da Creation.

Per più di 3 anni Roberto Cotroneo, scrittore, saggista e fotografo dallo sguardo acuto, ha osservato e fotografato gli spazi espositivi d’Italia e di Roma, concentrando l’attenzione sul pubblico. Al centro dei 15 scatti esposti sono così finite non le opere d’arte, ma le movenze e le espressioni di chi a sua volta fotografa ciò che contempla, di chi si assenta distraendosi con lo smartphone, di chi si muove in gruppo, o del visitatore stupito di fronte a opere bizzarre. Un’indagine che entra di diritto nella sociologia dell’arte.

“Quest’anno il programma della rassegna “È cultura” si arricchisce di un nuovo appuntamento, quello con la fotografia – ha spiegato il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano – e ospitare Cotroneo in veste di fotografo è un’occasione eccezionale che susciterà l’interesse di molti alessandrini e di tanti estimatori. Le fotografie in mostra hanno un taglio molto particolare, un punto di vista moderno e originale che rispecchia una personalità eclettica e vivace che abbiamo conosciuto come romanziere, poeta, grande lettore e critico letterario. Le sue opere affiancheranno quelle della Collezione d’arte della Fondazione e, grazie alla recente proroga concessa dalla Soprintendenza, fino al 1° dicembre, i visitatori di Palatium Vetus potranno ammirare anche i 23 dipinti dei Marchesi Scarampi, realizzati da Pietro Francesco Guala”.

INFO – Mostra “Roberto Cotroneo. Nel Teatro dell’Arte” – Palatium Vetus (piazza Libertà 28 – Alessandria) 12 ottobre 2024 – 12 gennaio 2025 – Orari: sabato e domenica 9-13 e 15–19.

