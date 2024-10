Domani la Scuderia Ferrari Club di Alessandria sarà alla ‘Festa del Cristo’ con i bolidi esposti

Domani al Quartiere Cristo saranno esposte le supercar di Maranello, le tute di Schumacher e Pier Guidi e i caschi di Leclerc e Sainz. Sul palco anche la “voce” di Eurosport Marco Petrini.

“Abbiamo subito raccolto l’invito degli organizzatori ben sapendo dell’importanza della manifestazione e ci siamo attivati per avere tante automobili presenti e non solo”. Così Franco Giuliani, presidente di Scuderia Ferrari Club Alessandria, presenta le vetture che saranno esposte domani, dal mattino alla sera, alla Festa del Cristo.

“Ci tengo a ringraziare in primis Enzo Cirimele, Stefano Venneri e i commercianti del Cristo per la fiducia accordataci, auspichiamo di ripagarla con la qualità e coi numeri. Ci saranno più di 20 auto esposte con i modelli della casa di Maranello in primissimo piano: avremo Testarossa, F8 Tributo, 488 Spider, F430, 458 Spider, 360 Gt, F430 Spider, Mondial T, 599, F355, 360 Spider, SF90 e 348, inoltre ci saranno un’Alfa Romeo 4C e 3 Maserati”.

Le vetture saranno nel tratto di strada che va da via Carlo Alberto fino al primo tratto di Corso Acqui. Ancora Giuliani: “Avremo anche il nostro arco gonfiabile ufficiale, ben visibile con i suoi 4 metri di altezza e ci sarà uno stand specifico per chi vorrà avere informazioni sulla campagna di tesseramento 2025 che lanceremo a breve”.