“Io Non Rischio”, campagna di Protezione Civile: domani volontari in piazza ad Alessandria

Domenica 13 ottobre, in contemporanea ad altre città italiane, Alessandria partecipa alla campagna “Io Non Rischio”.

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, l’appuntamento è al Quartiere Cristo corso Acqui angolo via Tolstoj dalle 9 alle 19.

Quest’anno la piazza di Alessandria assumerà una veste provinciale, sono infatti 12 le Associazioni di volontariato della provincia che con un lavoro sinergico hanno contribuito all’allestimento della piazza.

Oltre ai punti informativi dove i volontari dialogheranno con i cittadini sulle buone pratiche di Protezione Civile, sarà allestito uno spazio dedicato ai bambini dove i volontari attraverso delle attività dedicate a loro li guideranno in un percorso che li renda partecipi al raggiungimento degli obbiettivi che si pone la campagna “Io Non Rischio”.



Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social Facebook, Twitter, Instagram è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. Rimani aggiornato seguendo l’hashtag #iononrischio2024.