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La 2^ B della scuola ‘Morando’ in visita all’Ufficio Postale di piazza don Torriani

DiRaimondo Bovone

Apr 17, 2026 , , , ,

Gli alunni della classe 2^ B della scuola elementare Pietro Morando di Alessandria, accompagnati dalle insegnanti Barbara Canepari e Alice Bocchio, hanno fatto visita all’Ufficio Postale di Alessandria 9, in piazza Don Carlo Torriani. La visita, guidata dal direttore della Filiale di Alessandria 1, Gian Luigi Picollo, ha preso spunto dalla curiosità degli alunni stessi, che volevano conoscere il funzionamento delle Poste, perché ognuno di loro, nella vita, ha scritto una lettera ad un compagno di classe e aveva piacere di capire dove consegnarle per farle arrivare a destinazione. E naturalmente hanno trovato tutte le risposte.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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