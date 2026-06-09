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In provincia di Alessandria 50 pasti caldi a settimana da McDonald’s e Banco Alimentare

DiRaimondo Bovone

Giu 9, 2026 , , , , , , , ,

La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Alessandria, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare di Alessandria donano insieme, oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. In provincia sono 50 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto per offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

Il ristorante McDonald’s di Valenza in via Circonvallazione Ovest è coinvolto da vicino nel progetto. Il team di lavoro del ristorante si occupa della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Caritas della Società San Vincenzo de Paoli di Valenza.
Le donazioni in provincia di Alessandria, dove McDonald’s conta 12 ristoranti, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS, nata durante la pandemia, per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 5 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 1 milione di pasti caldi in tutta Italia.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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