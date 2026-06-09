In provincia di Alessandria 50 pasti caldi a settimana da McDonald’s e Banco Alimentare

La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Alessandria, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare di Alessandria donano insieme, oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. In provincia sono 50 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto per offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

Il ristorante McDonald’s di Valenza in via Circonvallazione Ovest è coinvolto da vicino nel progetto. Il team di lavoro del ristorante si occupa della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Caritas della Società San Vincenzo de Paoli di Valenza.

Le donazioni in provincia di Alessandria, dove McDonald’s conta 12 ristoranti, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS, nata durante la pandemia, per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 5 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 1 milione di pasti caldi in tutta Italia.