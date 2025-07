Il Comune di Alessandria ha stanziato 131.000 euro per l’ordine e il decoro dei cimiteri

Dal 1° luglio il Comune di Alessandria ha riportato al suo interno la gestione amministrativa dei cimiteri. Sempre dalla stessa data, la parte operativa di questa gestione è stata affidata al consorzio CONSOLIDALE, realtà che era già all’opera per i lavori urgenti che ristabiliscano ordine e decoro nei cimiteri di città e sobborghi. In questa nuova fase il Comune investe 131.000 euro che serviranno per procedere a questi interventi: puntuale taglio dell’erba – eliminare l’amianto presente su alcuni tetti del cimitero di Valle San Bartolomeo – messa in sicurezza di aree specifiche e pericolose – ristrutturazione della camera mortuaria del Cimitero Urbano – ripristino della cella frigorifera del Cimitero Urbano.

In una seconda fase sono previsti grandi interventi strutturali connessi al recupero della fideiussione del vecchio gestore. Queste le parole del sindaco Abonante e dell’assessore Mazzoni: “Finalmente inizia una fase operativa che porterà decoro nei nostri cimiteri e rimetterà al centro l’intervento pubblico. Così come per le mense scolastiche, il nostro obiettivo è rilevare un servizio carente, affrontarlo con decisioni politiche chiare e restituirlo ai cittadini e alle cittadine trasformato in meglio”.