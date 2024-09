Gem di Valenza, ultimo ‘Open Day’ della stagione

È tutto pronto nella sede del Tam per il 5° open day del corso Gem di Valenza, previsto mercoledì 11 settembre in via Carducci. Gli aspiranti studenti e le loro famiglie potranno visitare le nuove aule, di cui una informatica con stampanti 3D per cere e resine, e i nuovi laboratori (oreficeria, incassatura e gemmologia) realizzati in viale Dante, utilizzando i Fondi PNRR dedicati alle Fondazioni Its, per l’ampliamento delle strutture e la dotazione di nuove attrezzature.

Lo staff della scuola sarà a disposizione, dalle 10.30 alle 12, per illustrare i programmi del biennio post diploma che prevede un 1° anno comune a tutti gli studenti e il 2° indirizzato su Oreficeria e Gemmologia. Ed è proprio nell’ambito del percorso di Gemmologia che sarà presentata un’importante novità: a seguito di un accordo con l’Igi, Istituto Gemmologico Italiano, gli allievi che supereranno la prova finale conseguiranno anche un attestato rilasciato dal principale istituto italiano di classificazione e di valutazione delle gemme.

I corsi di Tecnico Superiore di Processo Orafo del Gem di Valenza fanno parte dell’offerta formativa post diploma dell’Istituto Tecnologico Superiore Tam – Its Academy Sistema Moda: al termine del percorso biennale gratuito, grazie al sostegno della Regione Piemonte, gli studenti conseguiranno un diploma di V° livello del Quadro Europeo delle Certificazioni (EQF). Le selezioni per i corsi del nuovo biennio 2024-2026 in partenza a fine ottobre sono aperte: per frequentare i corsi del Gem è previsto infatti un test d’ingresso che si terrà a fine settembre e per partecipare al quale occorre iscriversi online.

Info – segreteria di Valenza 0131-1828610 – sito: www.itsgem.it