Fondazione CRAL sostiene la Croce Verde Ovadese con 50.000 € per l’autoambulanza

Un significativo contributo economico è stato destinato alla PA Croce Verde Ovadese OdV da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il finanziamento, pari a 50.000 euro, rientra nell’ambito del bando “Sostegno Operativo per il Soccorso2026” ed è stato ufficializzato dal presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede di Palatium Vetus.

Questo intervento rappresenta un fondamentale segnale di attenzione e stima nei confronti del sodalizio ovadese, che proprio quest’anno ha raggiunto l’importante traguardo degli 80 anni di attività ininterrotta a favore della popolazione di Ovada e dei comuni limitrofi.

L’importo erogato consentirà di saldare l’investimento relativo alla nuova Autoambulanza 97, inaugurata lo scorso 6 giugno durante le celebrazioni dell’80° anniversario. Il nuovo veicolo è un Fiat Ducato, con allestimento curato dalla ditta specializzata Olmedo.

Si tratta di un mezzo concepito sia per i servizi di soccorso in emergenza, convenzionati con il 118, sia per l’impiego come unità di rianimazione a supporto delle attività dell’Ospedale di Ovada, garantendo così standard elevati di sicurezza e tempestività di intervento in tutto il territorio.

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