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Fondazione CRAL sostiene la Croce Verde Ovadese con 50.000 € per l’autoambulanza

DiRaimondo Bovone

Ago 5, 2026 , , ,
Sede della Croce Verde Ovadese (Instagram)

Un significativo contributo economico è stato destinato alla PA Croce Verde Ovadese OdV da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il finanziamento, pari a 50.000 euro, rientra nell’ambito del bando “Sostegno Operativo per il Soccorso2026” ed è stato ufficializzato dal presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede di Palatium Vetus.
Questo intervento rappresenta un fondamentale segnale di attenzione e stima nei confronti del sodalizio ovadese, che proprio quest’anno ha raggiunto l’importante traguardo degli 80 anni di attività ininterrotta a favore della popolazione di Ovada e dei comuni limitrofi.
L’importo erogato consentirà di saldare l’investimento relativo alla nuova Autoambulanza 97, inaugurata lo scorso 6 giugno durante le celebrazioni dell’80° anniversario. Il nuovo veicolo è un Fiat Ducato, con allestimento curato dalla ditta specializzata Olmedo.
Si tratta di un mezzo concepito sia per i servizi di soccorso in emergenza, convenzionati con il 118, sia per l’impiego come unità di rianimazione a supporto delle attività dell’Ospedale di Ovada, garantendo così standard elevati di sicurezza e tempestività di intervento in tutto il territorio.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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