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ENEL e Carabinieri aiutano a prevenire le truffe sui contratti luce e gas, il 25 luglio ad Alessandria

DiRaimondo Bovone

Giu 23, 2026 , , , , , , , ,

Sbarca ad Alessandria Enel Energy Bar, nuovo format di eventi in-store di ENEL pensato per offrire ai cittadini dialogo e approfondimento sul mondo dell’energia. L’appuntamento alessandrino si svolgerà giovedì 25 giugno, dalle ore 15, in viale Don Orione 11 ed avrà come tema il fenomeno delle truffe, in particolare quelle telefoniche.

Negli ultimi anni è cresciuta la tecnica dello spoofing, che altera il numero del chiamante, facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale. Una pratica illegittima che il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo si impegna a contrastare con l’obiettivo di proteggere i propri clienti, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la sicurezza dei propri canali di contatto. Ampio spazio verrà dato anche all’analisi degli SMS truffa e della finta assistenza tecnica.
Nell’incontro con consulenti ENEL esperti del settore e il Ten. Col. Silvio Mele, i cittadini verranno informati su come riconoscere le truffe, come proteggersi e su cosa fare nel caso in cui si cada in questa rete. Il workshop è gratuito.

Lo Store ENEL di Alessandria è aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 15; martedì 8:30-12 e 14-15:30. 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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