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Piano Casa, Tajani: “L’abitazione è un patrimonio fondamentale per le famiglie”

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Giu 23, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Per noi la casa è un patrimonio fondamentale per tutti gli italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajanj, a margine dell’assemblea di Farmindustria. “La proprietà privata per noi fa parte dell’italianitàha aggiunto Tajani “purtroppo la sinistra vuole tassare la proprietà privata con le patrimoniali. Già ci sono troppe tasse sulla casa, noi diciamo che la casa deve essere sempre più un patrimonio di ogni famiglia italiana, casa uguale italiani”.xc3/ads/mca2

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