Domani a Pecetto di Valenza la Compagnia Teatrale Fubinese presenta “Quattro divorzi e un matrimonio”

Domani sera, mercoledì 30 aprile alle ore 21.15, Pecetto di Valenza ospiterà al Centro comunale culturale Borsalino (via Borsalino 2), la Compagnia Teatrale Fubinese presenta la commedia “Quattro divorzi e un matrimonio”, commedia scritta e diretta da Massimo Brusasco. INGRESSO LIBERO

con Paolo Tafuri, Daniela Faletti, Massimo Brusasco, Daniela Cassina, Flavia Bigotti, Franco Mordiglia, Marzia Camera, Davide Russo, Marina Roncati, Claudia Capra.

Collaborazione di Lidia Mordiglia, Carla Spano, Massimo Faletti.



COMPAGNIA TEATRALE FUBINESE – presidente: Franco Mordiglia.

INFO: 335-7196617 – [email protected] – WEB: www.massimobrusasco.it/teatro

SINOSSI – 50 anni fa… il referendum sul divorzio – 30 anni fa… il celebre film ‘Quattro matrimoni e un funerale’ – E oggi, nel 2024…

Per definire i dettagli della cerimonia nuziale di Brunella e Mirko, la mamma della ragazza organizza una cena nella lussuosa villa che le ha ceduto il suo ex marito (un facoltoso industriale invaghitosi della propria segretaria) e dove si è trasferito il suo nuovo compagno. Che, in precedenza, aveva avuto una storia con la mamma di Mirko, ai tempi in cui entrambi frequentavano un centro sociale. Anche la mamma di Mirko, ovviamente, è invitata alla cena: si presenta col nuovo fidanzato, più interessato a una partita di calcio che al convivio. Dunque, si ritrovano quattro genitori con altrettanti partner, a discutere di figli della cui vita credono di sapere tutto…

E’ una commedia sulle famiglie del giorno d’oggi, su certezze che si disgregano, sul disinteresse diffuso, su luoghi comuni da sfatare, su un aspirapolvere rumoroso e su un arrosto che si fa attendere un po’ troppo.