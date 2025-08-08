Comune di Alessandria: la polemica di Locci e Sciaudone sui buchi nelle strade e le transenne

È stata depositata ieri in Consiglio Comunale una mozione dal presidente del gruppo di Fratelli d’Italia, Emanuele Locci, e dal vice presidente del Consiglio Comunale, Maurizio Sciaudone, che chiede all’Amministrazione comunale di porre fine alla pratica, sempre più frequente, di “transennare” buche e cedimenti senza intervenire per mesi, lasciando i cittadini esposti a pericoli e disagi.

LE PAROLE – Così Locci: “In troppi punti della città ci sono strade e marciapiedi in condizioni disastrose: buche profonde, cedimenti strutturali, tratti pericolosi per pedoni, ciclisti e automobilisti. La risposta dell’Amministrazione? Una transenna, magari con il nastro bianco e rosso, che rimane lì per settimane o addirittura mesi. È inaccettabile. Il Comune ha l’obbligo di tutelare la sicurezza pubblica e di rispettare i principi di efficienza e trasparenza. Non possiamo continuare a lasciare le strade in uno stato di abbandono, con i rischi che questo comporta anche in termini di responsabilità civile e penale per l’ente”.

La mozione di cui sopra impegna la Giunta ad approvare, entro 30 giorni, un atto che stabilisca termini certi per la messa in sicurezza: – entro 10 giorni lavorativi per le situazioni classificate come pericolose; – entro 30 giorni per gli altri dissesti segnalati e documentati – con transenne solo temporanee, per massimo 30 giorni, e solo in attesa del ripristino.

Inoltre, si propone l’istituzione di un registro online dei dissesti segnalati, con aggiornamenti sullo stato degli interventi e una campagna di segnalazione attiva dei cittadini, anche con strumenti digitali.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria