Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Comune di Alessandria: la polemica di Locci e Sciaudone sui buchi nelle strade e le transenne

DiRaimondo Bovone

Ago 8, 2025 , , , , , ,
Emanuele Locci davanti ad un buco transennato in via De Giorgi

È stata depositata ieri in Consiglio Comunale una mozione dal presidente del gruppo di Fratelli d’Italia, Emanuele Locci, e dal vice presidente del Consiglio Comunale, Maurizio Sciaudone, che chiede all’Amministrazione comunale di porre fine alla pratica, sempre più frequente, di “transennare” buche e cedimenti senza intervenire per mesi, lasciando i cittadini esposti a pericoli e disagi.

LE PAROLE – Così Locci:In troppi punti della città ci sono strade e marciapiedi in condizioni disastrose: buche profonde, cedimenti strutturali, tratti pericolosi per pedoni, ciclisti e automobilisti. La risposta dell’Amministrazione? Una transenna, magari con il nastro bianco e rosso, che rimane lì per settimane o addirittura mesi. È inaccettabile. Il Comune ha l’obbligo di tutelare la sicurezza pubblica e di rispettare i principi di efficienza e trasparenza. Non possiamo continuare a lasciare le strade in uno stato di abbandono, con i rischi che questo comporta anche in termini di responsabilità civile e penale per l’ente”.

La mozione di cui sopra impegna la Giunta ad approvare, entro 30 giorni, un atto che stabilisca termini certi per la messa in sicurezza: entro 10 giorni lavorativi per le situazioni classificate come pericolose; – entro 30 giorni per gli altri dissesti segnalati e documentati – con transenne solo temporanee, per massimo 30 giorni, e solo in attesa del ripristino.
Inoltre, si propone l’istituzione di un registro online dei dissesti segnalati, con aggiornamenti sullo stato degli interventi e una campagna di segnalazione attiva dei cittadini, anche con strumenti digitali.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: approvato il rendiconto del 2024

Ago 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Israele: approvato il piano di Netanyahu, l’esercito controllerà Gaza City

Ago 8, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

L’attuale ordine mondiale secondo l’ambasciatore Massolo

Ago 8, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Comune di Alessandria: la polemica di Locci e Sciaudone sui buchi nelle strade e le transenne

Ago 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: approvato il rendiconto del 2024

Ago 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Israele: approvato il piano di Netanyahu, l’esercito controllerà Gaza City

Ago 8, 2025
Economia Video

Economia del mare in grande espansione

Ago 8, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x