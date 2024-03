Si sono riuniti nei giorni scorsi i rappresentanti del commercio alessandrino: Ascom, Confesercenti, Comitati, Associazioni di Via e singoli commercianti. L’invito del Quartiere Cristo ha visto una risposta molto positiva, con un confronto costruttivo che intende portare avanti un progetto unico tra tutte le realtà commerciali della Città . Questo il comunicato stampa diffuso dopo l’incontro:

Così Enzo Cirimele, presidente dell’Associazione dei Commercianti del Cristo e promotore dell’incontro: “Siamo soddisfatti della partecipazione. Due ore di confronto tra idee, proposte, progetti. L’importante è unire tutte le varie realtà presenti oggi, incentivando chi non c’era ad unirsi a questo gruppo di lavoro per una strada comune per valorizzare e sostenere il commercio locale. Siamo sicuri che insieme si può. Dal Cristo al Centro, da Spinetta alla Pista il messaggio è ‘collaborazione’. Ci ritroveremo subito dopo Pasqua per gettare le basi concrete, allargando la partecipazione. Vogliamo raggiungere tutte le attività commerciali, una per una, e coinvolgerle attivamente”.

Diversi gli aspetti positivi riscontrati, come ha spiegato l’assessore al Commercio del Comune di Alessandria, Giovanni Berrone: “Lo spirito dell’iniziativa si è concretizzato nella proposta di far incontrare realtà associative di quartieri diversi, per mettere a sistema le rispettive potenzialità con una programmazione di eventi che porti un generale miglioramento. Come Assessorato al Commercio diamo la disponibilità a collaborare per sostenere il percorso individuato stasera, fornendo il supporto necessario. E’ importante rilanciare il commercio cittadino nella sua totalità. Tutti dobbiamo impegnarci, perché se il binomio commercio-città diventa vincente, tutta la comunità ne avrà beneficio”.

I partecipanti

Insieme all’Associazione Commercianti del quartiere Cristo, con l’Associazione Sud e la Soms del Cristo, erano presenti i rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio, delle associazioni Europista e Commercianti di Borgo Rovereto, de “La Città Nostra”, della nuova associazione “Facciamo Squadra Fraschetta” e dei Commercianti di Spinetta

Marengo, del Comitato Piscina Borgoglio, oltre a diversi esercenti di corso Roma, via dei Martiri, via Migliara, via Dante, quartiere Orti e via Montegrappa.