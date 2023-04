Alessandria, Enel fa lavori sulla rete: fra giovedì 6 e venerdì 7 aprile interruzioni di corrente. Ecco dove

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha in programma alcuni lavori di restyling delle proprie linee nel comune di Alessandria.

GIOVEDI’ 6 APRILE – è prevista un’ interruzione programmata dalle 9 alle 16 , nelle seguenti strade:

è prevista un’ , nelle seguenti strade: via Oberdan da 1 a 3, da 2 a10, 14, da 20 a 24, 28, 22b;

da 1 a 3, da 2 a10, 14, da 20 a 24, 28, 22b; via Piave 1, da 7 a 11, da 15 a 17, da 21 a 23, 27, 28;

1, da 7 a 11, da 15 a 17, da 21 a 23, 27, 28; corso Lamarmora 22

via Montello 9, 15 . Nel dettaglio, i lavori serviranno a inserire in rete una nuova cabina che garantirà un miglioramento della qualità del servizio alla cittadinanza.

VENERDI' 7 APRILE – dalle 09 alle 15 in via Vecchia Torino, è necessaria un'interruzione dell'alimentazione per inserire in servizio un nuovo scomparto di linea a media tensione. Il lavoro servirà per predisporre l'allacciamento di due colonnine di ricarica per auto elettriche.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto si invitano gli utenti a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o, più in generale, sulle interruzioni del servizio, potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione.

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.