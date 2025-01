ACLI: i requisiti per la Carta Acquisti 2025

La Carta Acquisti 2025 è dedicata alle persone di età pari o superiore a 65 anni e ai genitori di minori di 3 anni che riceveranno un contributo di 80 euro ogni 2 mesi utilizzabile per spese alimentari, sanitarie e pagamento delle bollette luce e gas. La domanda, gratuita, si presenterà negli Uffici Postali compilando i moduli preposti. Le persone che già percepiscono il contributo 2024 e restano in possesso dei requisiti, continueranno a ricevere l’accredito di 80 euro senza presentare nuova domanda. Chi presenterà domanda deve essere iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente e avere un ISEE non superiore a 8.117,17 euro e altri specifici requisiti in base alla domanda.



All’Ufficio Postale si consegneranno: Carta di Identità valida; Attestazione ISEE 2025 valida o attestazione provvisoria rilasciata dal CAF; Modulo compilato. I beneficiari della Carta possono avere anche uno sconto del 5% nei negozi e farmacie convenzionate che aderiscono al programma.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04