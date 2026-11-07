Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Crosetto: “La sicurezza a 360° diventi ora una priorità nazionale”

Di

Nov 7, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Da 4 anni parlo con preoccupazione di guerra ibrida. Oggi tutti sembrano scoprirla, insieme alle nostre vulnerabilità di fronte agli attacchi cyber. Eppure continuiamo a sottovalutare anche altri aspetti come la guerra cognitiva: la profilazione delle persone, l’utilizzo dei dati e delle neuroscienze per influenzare i comportamenti, la manipolazione dell’informazione e la presenza sempre più pervasiva di attori ostili nello spazio digitale”. Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Tra qualche anno scopriranno anche la guerra cognitiva e le altre forme di guerra ibrida. E, come sempre, si stupiranno di non averla vista arrivare. Smettiamo di rincorrere le minacce e iniziamo ad anticiparle, anche rendendo più difficile portarle a termine. La sicurezza a 360° deve diventare una priorità nazionale. Ora, non quando sarà troppo tardi”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Polonia: spari in centro a Cracovia, 6 morti e diversi feriti, fermato l’attentatore

Nov 7, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Solidarietà a Tajani, grande preoccupazione per attacchi hacker”

Nov 7, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Il Papa in Uruguay: “Siamo tutti chiamati a costruire ponti”

Nov 7, 2026

Ti sei perso...

Calcio Sport

Serie A: il Bologna continua a vincere, battuto il Parma 2-1

Nov 7, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Polonia: spari in centro a Cracovia, 6 morti e diversi feriti, fermato l’attentatore

Nov 7, 2026
Motori Sport

MotoGP: Marc Marquez vince la Sprint in Qatar su Di Giannantonio e Martin

Nov 7, 2026
Calcio Sport

Serie A: 1-1 fra Torino e Lecce, entrambe tornano a muovere la classifica

Nov 7, 2026