Attualità IN EVIDENZA

Catania: scossa di terremoto di magnitudo 3.8 alle pendici dell’Etna

Di

Ott 21, 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 08:49, a 7 chilometri a ovest di Milo, in provincia di Catania, sulle pendici orientali dell’Etna. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 4 chilometri.
– foto: screenshot dal sito Ingv –
ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Viaggiando

Carburanti, Salvini: “Sbloccati fondi per 1 miliardo, da oggi i pagamenti”

Ott 21, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: premiato il progetto della dr.ssa Francese su ‘asma e microbiota’

Ott 21, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Eventi Video

Musica: Cesare Cremonini conquista Londra con “Amateur”

Ott 21, 2026

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Viaggiando

Carburanti, Salvini: “Sbloccati fondi per 1 miliardo, da oggi i pagamenti”

Ott 21, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: premiato il progetto della dr.ssa Francese su ‘asma e microbiota’

Ott 21, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA

Catania: scossa di terremoto di magnitudo 3.8 alle pendici dell’Etna

Ott 21, 2026
Attualità Eventi Video

Musica: Cesare Cremonini conquista Londra con “Amateur”

Ott 21, 2026