Serie C: la Next Gen torna a vincere dopo quasi 2 mesi, Renate battuto 2-1

La Juve Next Gen ritrova la vittoria che mancava dalla prima giornata (22 agosto) e lo fa sotto gli occhi di Ricky Massara, uno dei top dirigenti bianconeri, presente in tribuna. Squadre a viso aperto fin da subito, alla ricerca del gol, e Juve sfortunata nel primo tempo (doppio palo nella stessa azione di Savio e Merola) prima del vantaggio, arrivato in contropiede: Merola recupera palla, vola per 40 metri e serve un cioccolatino a Durmisi che segna di sinistro. Il Renate reagisce, gioca bene a tratti, arriva al pari prima dell’intervallo con una splendida azione chiusa in porta da Anelli.

Nella ripresa il Renate parte forte, fa soffrire la Juve e prende la traversa con Calì (la palla rimbalza in campo). Il gol degli ospiti sembra nell’aria, ma poco dopo la mezzora i lombardi perdono palla in uscita dall’area e Durmisi fa doppietta, portando avanti la Juve 2-1. Il Renate sbava, cambia, aggredisce, ma fa qualche fallo di troppo e la somma di gialli li fa finire in 9: Suarez all’83’ e Italeng al 92′ vengono espulsi.

IN CLASSIFICA – La Next Gen esce dalla zona playout e sale a 10 punti (15° posto), mentre il Renate resta ultimo a quota 4, unica squadra senza vittorie.

JUVENTUS NEXT GEN-RENATE 2-1

GOL: Durmisi (JNG) al 23’, Anelli (R) al 44’ p.t.; Durmisi (JNG) al 33’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Rizzo (dal 22’ s.t. Turco), Corradi, Brugarello; Savio, Macca, Ripani (dal 22’ s.t. Owusu), Pagnucco; Merola (dal 48’ s.t. Leone), Elimoghale; Durmisi (dal 41’ s.t. Guerra).

PANCHINA Fuscaldo, Cat Berro, Van Aaerle, Oboawoduo, Amaradio, Mazur, Montero, Grelaud. All. Brambilla

RENATE (4-2-3-1): Avella; Minotti (dal 41’ s.t. Dore), Auriletto, Riviera, Kerrigan (dal 41’ s.t. De Zen); Careccia (dal 22’ s.t. Ruiz), Vassallo (dal 1’ s.t. Suarez); Delcarro, Anelli, Calì (dal 43’ s.t. Bonetti); Italeng.

PANCHINA Baroccioni, Viganò, Motoc, Zalazar, Gobbo, Botrini, Tempre, Mastromonaco. All Banchieri