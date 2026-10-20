Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: la Next Gen torna a vincere dopo quasi 2 mesi, Renate battuto 2-1

DiRaimondo Bovone

Ott 20, 2026 , , , , , , , ,

La Juve Next Gen ritrova la vittoria che mancava dalla prima giornata (22 agosto) e lo fa sotto gli occhi di Ricky Massara, uno dei top dirigenti bianconeri, presente in tribuna. Squadre a viso aperto fin da subito, alla ricerca del gol, e Juve sfortunata nel primo tempo (doppio palo nella stessa azione di Savio e Merola) prima del vantaggio, arrivato in contropiede: Merola recupera palla, vola per 40 metri e serve un cioccolatino a Durmisi che segna di sinistro. Il Renate reagisce, gioca bene a tratti, arriva al pari prima dell’intervallo con una splendida azione chiusa in porta da Anelli.
Nella ripresa il Renate parte forte, fa soffrire la Juve e prende la traversa con Calì (la palla rimbalza in campo). Il gol degli ospiti sembra nell’aria, ma poco dopo la mezzora i lombardi perdono palla in uscita dall’area e Durmisi fa doppietta, portando avanti la Juve 2-1. Il Renate sbava, cambia, aggredisce, ma fa qualche fallo di troppo e la somma di gialli li fa finire in 9: Suarez all’83’ e Italeng al 92′ vengono espulsi.
IN CLASSIFICALa Next Gen esce dalla zona playout e sale a 10 punti (15° posto), mentre il Renate resta ultimo a quota 4, unica squadra senza vittorie.

JUVENTUS NEXT GEN-RENATE 2-1
GOL: Durmisi (JNG) al 23’, Anelli (R) al 44’ p.t.; Durmisi (JNG) al 33’ s.t.  
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Rizzo (dal 22’ s.t. Turco), Corradi, Brugarello; Savio, Macca, Ripani (dal 22’ s.t. Owusu), Pagnucco; Merola (dal 48’ s.t. Leone), Elimoghale; Durmisi (dal 41’ s.t. Guerra).
PANCHINA Fuscaldo, Cat Berro, Van Aaerle, Oboawoduo, Amaradio, Mazur,  Montero, Grelaud. All. Brambilla
RENATE (4-2-3-1): Avella; Minotti (dal 41’ s.t. Dore), Auriletto, Riviera, Kerrigan (dal 41’ s.t. De Zen); Careccia (dal 22’ s.t. Ruiz), Vassallo (dal 1’ s.t. Suarez); Delcarro, Anelli, Calì (dal 43’ s.t. Bonetti); Italeng.
PANCHINA  Baroccioni, Viganò, Motoc, Zalazar, Gobbo, Botrini, Tempre, Mastromonaco. All Banchieri

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: il Monza torna a sorridere, Cagliari travolto 4-0

Ott 19, 2026
Calcio Economia

Accesso al credito più difficile per le imprese

Ott 19, 2026
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Alessandria vince 3-1 ad Alpignano col CUS Torino. Sabato 24 l’esordio in casa

Ott 19, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: la Next Gen torna a vincere dopo quasi 2 mesi, Renate battuto 2-1

Ott 20, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: il Monza torna a sorridere, Cagliari travolto 4-0

Ott 19, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 20 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 19, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA Politica

Il Papa sente Zelensky: “Mosca e Kiev collaborino per tregua a Oleshky”

Ott 19, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x