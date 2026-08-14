Fattorie didattiche CIA: tiro con l’arco a cavallo, iscrizioni aperte a Sarezzano

Disponibili a settembre percorsi didattici per adulti e bambini che uniscono concentrazione, equilibrio emotivo e relazione rispettosa con il cavallo.

Iscrizioni aperte, per l’avvio a metà settembre, per i corsi di Tiro con l’arco a cavallo, organizzati dall’Azienda Agricola-Fattoria Didattica e Sociale “Il Branco Cavalli & Natura“, a Sarezzano (AL), associata Cia Alessandria-Asti e Turismo Verde.

Il tiro con l’arco a cavallo è un’attività didattica dal grande valore pedagogico: favorisce calma, concentrazione, controllo delle emozioni, coordinazione e fiducia in sé stessi, sviluppando al tempo stesso una relazione autentica e rispettosa con il cavallo.

Gli istruttori sono qualificati con brevetto; lezioni su cicli di 5 incontri da 2 ore e mezza l’una, organizzati sui livelli di preparazione dei partecipanti (bambini, principianti, esperti). È richiesto un minimo livello di preparazione equestre; i gruppi lavoreranno prima a terra e poi in sella, tra riscaldamento e tecnica equestre. INFO – Elena 347-6949028, [email protected], www.ilbrancocavallienatura.it.

LE PAROLE – Spiega Elena Nicola, titolare dell’azienda agricola, istruttrice specializzata e assistente in riabilitazione equestre: «Il Tiro con l’arco a cavallo è un’antica arte marziale ungherese, diffusa in Italia da pochi anni. È interessante perché rispetta molto l’animale, non chiedendo al cavallo nessuna performance particolare; inoltre il cavaliere è senza redini e deve imparare il controllo del corpo, facendo attenzione al lavoro oculo-manuale».