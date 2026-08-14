Attualità Alessandrina Curiosità IN EVIDENZA Sport

Fattorie didattiche CIA: tiro con l’arco a cavallo, iscrizioni aperte a Sarezzano

DiRaimondo Bovone

Ago 14, 2026 , , , ,

Disponibili a settembre percorsi didattici per adulti e bambini che uniscono concentrazione, equilibrio emotivo e relazione rispettosa con il cavallo.

Iscrizioni aperte, per l’avvio a metà settembre, per i corsi di Tiro con l’arco a cavallo, organizzati dall’Azienda Agricola-Fattoria Didattica e Sociale “Il Branco Cavalli & Natura“, a Sarezzano (AL), associata Cia Alessandria-Asti Turismo Verde.
Il tiro con l’arco a cavallo è un’attività didattica dal grande valore pedagogico: favorisce calma, concentrazione, controllo delle emozioni, coordinazione e fiducia in sé stessi, sviluppando al tempo stesso una relazione autentica e rispettosa con il cavallo.

Gli istruttori sono qualificati con brevetto; lezioni su cicli di 5 incontri da 2 ore e mezza l’una, organizzati sui livelli di preparazione dei partecipanti (bambini, principianti, esperti). È richiesto un minimo livello di preparazione equestre; i gruppi lavoreranno prima a terra e poi in sella, tra riscaldamento e tecnica equestre. INFO – Elena 347-6949028, [email protected]www.ilbrancocavallienatura.it.

LE PAROLE – Spiega Elena Nicola, titolare dell’azienda agricola, istruttrice specializzata e assistente in riabilitazione equestre: «Il Tiro con l’arco a cavallo è un’antica arte marziale ungherese, diffusa in Italia da pochi anni. È interessante perché rispetta molto l’animale, non chiedendo al cavallo nessuna performance particolare; inoltre il cavaliere è senza redini e deve imparare il controllo del corpo, facendo attenzione al lavoro oculo-manuale».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Economia IN EVIDENZA Politica

Meloni: “L’economia italiana tiene bene, è possibile uscire dalla procedura d’infrazione”

Ago 14, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Siccità in Piemonte: più acqua dalla Svizzera, 109 comuni serviti con le autobotti

Ago 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Ago 14, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Curiosità IN EVIDENZA Sport

Fattorie didattiche CIA: tiro con l’arco a cavallo, iscrizioni aperte a Sarezzano

Ago 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Economia IN EVIDENZA Politica

Meloni: “L’economia italiana tiene bene, è possibile uscire dalla procedura d’infrazione”

Ago 14, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Siccità in Piemonte: più acqua dalla Svizzera, 109 comuni serviti con le autobotti

Ago 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Ago 14, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x