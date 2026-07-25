Regione Piemonte: 740.000 euro a 94 aziende per la prevenzione degli attacchi da lupo

Sono 94 le aziende agricole piemontesi che potranno acquistare dispositivi di prevenzione e dissuasione per gli attacchi da lupo e altri grandi carnivori grazie al sostegno della Regione Piemonte. Lo ha detto l’assessore al Commercio, Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

Le 94 aziende che potranno beneficiarne sono così distribuite: Alessandria 3, Asti 4, Biella 16, Cuneo 32, Novara 1, Torino 18, Vercelli 10, Verbania 9, più 1 con sede sociale a Milano. Qui la graduatoria: https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2026/corrente/siste/00000082.htm.

Pecore al pascolo

LO SCOPO – Vengono finanziate in conto capitale al 100% le spese sostenute, da 500 a 20.000 euro, per l’acquisto di cani da guardiania; l’acquisto o realizzazione di recinzioni fisse o mobili, elettrificate o non; altri sistemi acustici o luminosi di dissuasione e antintrusione da fauna; la costruzione o posa in opera di alloggi (capanni o micro-unità abitative) per il personale di custodia degli animali al pascolo.

L’aver adottato almeno una misura di prevenzione fra quelle previste è la conditio sine qua non affinché venga accolta dalla Regione l’eventuale domanda di indennizzo.

Un cane da pastore maremmano

LE PAROLE – Così l’assessore Bongioanni: «L’emergenza lupo è un tema non più rimandabile, per i danni economici che infligge e per i rischi alla sicurezza dei centri abitati. Stiamo lavorando con Ispra per poter avere ad ottobre il piano di contenimento della specie e sosteniamo gli allevatori per difendersi dagli attacchi del lupo e di altri grandi carnivori quali l’orso bruno, la lince e lo sciacallo dorato. Sono state soddisfatte tutte le domande presentate e abbiamo anche realizzato, sulla disponibilità complessiva del bando, un risparmio di 109.000 euro che potremo utilizzare sul prossimo».