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Regione Piemonte: 740.000 euro a 94 aziende per la prevenzione degli attacchi da lupo

DiRaimondo Bovone

Lug 25, 2026 , , , ,

Sono 94 le aziende agricole piemontesi che potranno acquistare dispositivi di prevenzione e dissuasione per gli attacchi da lupo e altri grandi carnivori grazie al sostegno della Regione Piemonte. Lo ha detto l’assessore al Commercio, Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.
Le 94 aziende che potranno beneficiarne sono così distribuite: Alessandria 3, Asti 4, Biella 16, Cuneo 32, Novara 1, Torino 18, Vercelli 10, Verbania 9, più 1 con sede sociale a Milano. Qui la graduatoria:  https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2026/corrente/siste/00000082.htm.

Pecore al pascolo

LO SCOPO – Vengono finanziate in conto capitale al 100% le spese sostenute, da 500 a 20.000 euro, per l’acquisto di cani da guardiania; l’acquisto o realizzazione di recinzioni fisse o mobili, elettrificate o non; altri sistemi acustici o luminosi di dissuasione e antintrusione da fauna; la costruzione o posa in opera di alloggi (capanni o micro-unità abitative) per il personale di custodia degli animali al pascolo. 
L’aver adottato almeno una misura di prevenzione fra quelle previste è la conditio sine qua non affinché venga accolta dalla Regione l’eventuale domanda di indennizzo.

Un cane da pastore maremmano

LE PAROLE – Così l’assessore Bongioanni: «L’emergenza lupo è un tema non più rimandabile, per i danni economici che infligge e per i rischi alla sicurezza dei centri abitati. Stiamo lavorando con Ispra per poter avere ad ottobre il piano di contenimento della specie e sosteniamo gli allevatori per difendersi dagli attacchi del lupo e di altri grandi carnivori quali l’orso bruno, la lince e lo sciacallo dorato. Sono state soddisfatte tutte le domande presentate e abbiamo anche realizzato, sulla disponibilità complessiva del bando, un risparmio di 109.000 euro che potremo utilizzare sul prossimo».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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