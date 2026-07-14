Premio giornalistico ‘Marchiaro’: serata finale il 24 ottobre, il ‘Testimone’ ad Enrico Mentana

Domani, 15 luglio, scade il termine per l’invio degli elaborati che concorrono all’assegnazione del Premio giornalistico Franco Marchiaro, cui possono partecipare giornalisti iscritti all’Ordine che operino su carta stampata, in radio, in TV e nei new media. II Premio sarà attribuito ad operatori deIl’informazione che abbiano redatto un articolo o realizzato un servizio riguardante l’attualità del territorio della provincia di Alessandria e delle altre province del Nord Ovest, in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Gli articoli devono essere apparsi su testate internazionali, nazionali, regionali e locali, e su accounts social nel periodo compreso tra il 1°luglio 2025 e il 30 giugno 2026. Due le sezioni: una sezione riservata a servizi sulla provincia alessandrina, l’altra riservata a servizi sul Nord Ovest, esclusa la provincia. INFO – www.premiomarchiaro.it

Enrico Mentana



I PREMI – Al 1° di ogni sezione andranno 2.000 euro, 1.000 al 2° e 50 al 3°, e saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà il 24 ottobre a Palatium Vetus.

Il “TESTIMONE DELL’INFORMAZIONE” andrà ad Enrico Mentana, direttore del Tg La7.

LE NOVITA’ – La sezione UMBERTO ECO, istituita a 10 anni dalla scomparsa dello scrittore alessandrino, è dedicata all’informazione prodotta in via esclusiva sulle piattaforme social (2.000 euro al vincitore).

La sezione IL ROTARY È UNA COSA PER RAGAZZI è stata introdotta grazie al Rotary club di Alessandria, riservata ai giornalisti under 40 hanno parlato dell’attenzione che il club riserva ai giovani. Il premio per il vincitore per articoli sull’attività svolta dal Rotary sul territorio alessandrino è di 1.500 euro, mentre per servizi sul territorio del Nord Ovest è di 1.000 euro. Il termine per le segnalazioni degli articoli è previsto per il 15 settembre 2026.

LE PAROLE – Così Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che sostiene il premio: “Il Premio Giornalistico Franco Marchiaro nel corso degli anni ha saputo imporsi come punto di riferimento, grazie all’autorevolezza dei suoi testimonial. Quest’anno ci sono novità importanti, dalla sezione dedicata alla figura di Umberto Eco al focus del Rotary club di Alessandria sui giovani, riservato a giornalisti under 40 destinati a creare attorno all’evento ancora maggiore attenzione”.