Borse di studio ‘Ivaldi’ per il Conservatorio di Alessandria: il bando dura fino al 24 aprile

Il Comune di Alessandria informa che è stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio “Gustavo e Delfina Ivaldi”, destinate agli studenti del Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi”. Le borse di studio, riferite agli esiti dell’Anno Accademico 2024/2025, ammontano complessivamente a 3.000 euro per 6 borse di studio da 500 euro ciascuna, riservate ad allievi e allieve regolarmente iscritti ai corsi propedeutici o ai corsi accademici di I e II livello di contrabbasso e/o alla scuola di strumenti ad arco (violino, viola e violoncello).

Le domande vanno presentate entro le ore 12 di venerdì 24 aprile 2026.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Alessandria al link https://www.comune.alessandria.it/servizi/borsa-studio-gustavo-delfina-ivaldi, oltre che presso Segreteria Didattica e sito del Conservatorio “A. Vivaldi (Tel. 0131-051500).

INFO – Comune di Alessandria – Servizio Politiche Educative e Diritto allo Studio: 0131-515068 / 0131-515062.