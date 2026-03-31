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Borse di studio ‘Ivaldi’ per il Conservatorio di Alessandria: il bando dura fino al 24 aprile

DiRaimondo Bovone

Mar 31, 2026 , , , , , , , , ,

Il Comune di Alessandria informa che è stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio “Gustavo e Delfina Ivaldi”, destinate agli studenti del Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi”. Le borse di studio, riferite agli esiti dell’Anno Accademico 2024/2025, ammontano complessivamente a 3.000 euro per 6 borse di studio da 500 euro ciascuna, riservate ad allievi e allieve regolarmente iscritti ai corsi propedeutici o ai corsi accademici di I e II livello di contrabbasso e/o alla scuola di strumenti ad arco (violino, viola e violoncello).
Le domande vanno presentate entro le ore 12 di venerdì 24 aprile 2026.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Alessandria al link https://www.comune.alessandria.it/servizi/borsa-studio-gustavo-delfina-ivaldi, oltre che presso Segreteria Didattica e sito del Conservatorio “A. Vivaldi (Tel. 0131-051500).
INFO – Comune di Alessandria – Servizio Politiche Educative e Diritto allo Studio: 0131-515068 / 0131-515062.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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