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L’ambasciatore Massolo: “In Iran c’è da aspettarsi una nuova fase di escalation”

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Mar 31, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Trump si confronta con una realtà che forse è un po’ diversa da quella che lui si aspettava, una realtà dove, di fatto, il regime iraniano è ancora in piedi e questo, per quanto abbia mutato pelle, controlla ancora lo stretto di Hormuz. E’ chiaro che dalle sorti dello stretto di Hormuz si potrà misurare quella che tra un po’ si può definire come vittoria, ma è molto difficile in questo momento prevedere un esito”. Lo ha detto l’ambasciatore Giampiero Massolo, a margine della presentazione della 47^ edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo, di cui è presidente di giuria. “Ci sono due vie che in questo momento si stanno perseguendo: quella diplomatica, quindi vedendo se è possibile ottenere un risultato per via negoziale, e quella militare. Purtroppo mi sembra che le premesse per negoziati seri non ci siano, quindi c’è da aspettarsi, con ogni probabilità, una nuova fase di escalation che dovrebbe avere come obiettivo, essenzialmente, quello di ripristinare la libertà di circolazione nello stretto di Hormuz”.xc3/tvi/mca1

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