CIA Alessandria-Asti: fattorie didattiche e agricoltura viste dai giovani, il 26 febbraio a Castelnuovo Calcea

L’evento, dal titolo “Oltre gli schermi. Viaggio nella percezione giovanile dell’agricoltura, dal web alla fattoria”, si svolgerà giovedì 26 febbraio dalle 9:30 alle 12.:30 nella sede CIA di Castelnuovo Calcea (Regione Opessina, 7) e sarà valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio degli operatori di settore. L’incontro si propone di analizzare in quale modo i giovani percepiscono il settore primario, spesso attraverso il filtro dei social media e di informazioni non verificate, e come le aziende agricole possono rispondere ponendosi come presidi di sostenibilità ed educazione.

Nell’occasione si celebrerà il termine del percorso delle aziende agricole coinvolte in Fattoria Didattica, con la consegna degli attestati agli operatori accreditati a svolgere l’attività riconosciuta dalla Regione Piemonte, con l’iscrizione all’elenco dedicato. EVENTO GRATUITO E PAERTO AL PUBBLICO.

Il programma dei lavori prevede: la presentazione di un’analisi sul “sentiment” digitale dei giovani verso l’agricoltura; l’illustrazione delle buone prassi emerse dal progetto europeo Erasmus+ “Join Venture Y+R”, che ha coinvolto giovani italiani e turchi in percorsi di educazione ambientale e scambio intergenerazionale; interventi istituzionali sulle nuove strategie di comunicazione pubblica; un focus specifico sul ruolo delle Fattorie Didattiche intese come “comunità educanti”, capaci di tradurre i concetti di sostenibilità in esperienza.

I relatori saranno Giovanni Cardone (direttore Cia Piemonte e Valle d’Aosta); Giorgia Odorico – (coord. reg. INAC CIA Piemonte e Valle d’Aosta); Elena Massarenti (responsabile Area progetti Provincia Cia Agricoltori delle Alpi); Valentina Archimede (responsabile piano di comunicazione sviluppo rurale Regione Piemonte); Kezia Barbuio (responsabile Area Formazione Provincia Cia Agricoltori delle Alpi).