Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Il sindacato CSE sul caso AMAG Mobilità: colpire chi difende i lavoratori è un attacco alla democrazia

DiRaimondo Bovone

Nov 12, 2025 , , , , ,
Gli ex-dipendenti di AMAG Mobilità in assemblea

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa

La CSE–FNILT, con il Segretario Generale Nazionale Mario Zotti, insieme alla Segreteria Territoriale CSE Alessandria-Asti, rappresentata da Stefania Gallo, esprime piena solidarietà e vicinanza alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e ai loro rappresentanti, querelati dal Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante.

È un fatto grave e sconcertante: un rappresentante istituzionale, proveniente da un’area politica che si richiama alla storia del centro-sinistra e al movimento dei lavoratori, arriva oggi a colpire chi, con senso di responsabilità e coraggio, si batte per la tutela dei diritti e la dignità di chi ogni giorno garantisce il funzionamento dei servizi pubblici. Non si può querelare chi difende il lavoro. Non si può criminalizzare il dissenso o la critica sindacale, che sono parte viva della nostra Costituzione e del pluralismo democratico.
Quella che stiamo vivendo è una deriva preoccupante: un segnale di intolleranza verso chi rappresenta le istanze dei lavoratori, e un tentativo di intimidire chi non accetta silenzi o compromessi.
Come CSE, non possiamo tacere di fronte a un episodio che rappresenta un duro attacco alla democrazia sostanziale, alla libertà di parola e alla partecipazione sociale. Nel contesto delle società partecipate alessandrine, sistema sempre più nebuloso, frammentato e privo di chiara visione strategica, la voce dei lavoratori è spesso l’unica a denunciare criticità e disuguaglianze. Eppure, invece di ascoltarli, li si querela.

Le partecipate alessandrine, che dovrebbero essere un presidio di efficienza, trasparenza e occupazione stabile, stanno progressivamente perdendo la loro funzione pubblica e sociale. A pagarne il prezzo sono, come sempre, i lavoratori: lasciati in una situazione deplorevole, incerta e troppo spesso ignorata da chi dovrebbe garantire loro tutele e rispetto. Lo scriveva Antonio Gramsci, che “la verità è rivoluzionaria”. Difendere i lavoratori e denunciare le ingiustizie non è un atto di ostilità, ma un gesto di lealtà verso la collettività. E proprio in nome di questa verità, la CSE–FNILT chiede il ritiro immediato della querela e il
ripristino di un clima di dialogo civile e trasparente. Un sindacato non si querela: si ascolta. Perché chi difende il lavoro, difende la democrazia.

Mario Zotti – Segretario Generale Nazionale CSE – FNILT
Stefania Gallo – Segreteria Territoriale CSE Alessandria-Asti

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

I paesi di Sala Monferrato e Ottiglio ospiti alla Camera dei Deputati

Nov 12, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 12 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella visita il Centro radar Acc Enav di Ciampino

Nov 11, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Il sindacato CSE sul caso AMAG Mobilità: colpire chi difende i lavoratori è un attacco alla democrazia

Nov 12, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

I paesi di Sala Monferrato e Ottiglio ospiti alla Camera dei Deputati

Nov 12, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, ATP Finals: Musetti batte De Minaur in 3 set

Nov 12, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 12 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 11, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x