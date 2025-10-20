Attualità Esteri IN EVIDENZA

Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali

Ott 20, 2025

LA PAZ (BOLIVIA) (ITALPRESS) – La Bolivia ha un nuovo presidente: Rodrigo Paz ha infatti vinto le elezioni e assumerà l’incarico a partire dall’8 novembre. Secondo i risultati preliminari forniti dal Tribunale Supremo Elettorale, nel ballottaggio il centrista Paz si è imposto con il 54% dei voti contro il 45% dell’avversario Jorge ‘Tuto’ Quiroga e la tendenza è irreversibile, come sottolineato dal presidente del TSE, Oscar Hassenteufel. Lo stesso Quiroga ha già ammesso la sconfitta, complimentandosi con il candidato rivale: Paz, senatore di centrodestra di 58 anni, è chiamato a dare una svolta alla Bolivia, governata negli ultimi 20 anni dalla sinistra del Movimiento Al Socialismo (MAS), fondato da Evo Morales. Paz ha promesso: Riapriremo la Bolivia al mondo. Siamo pronti a collaborare con tutti per uscire dalla crisi in cui si trova la nazione. Più forte è la nostra democrazia, maggiore sarà la serenità per il popolo. La Bolivia respiri il vento del cambiamento e del rinnovamento per andare avanti”.

