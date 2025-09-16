Lions: Vittoria Poggio nuova presidente del Club Alessandria Host e tanti service in arrivo

Solidarietà, amicizia e impegno civile sono i valori che ispireranno l’anno sociale 2025/26 del Lions Alessandria Host, il 71°, sotto la presidenza di Vittoria Poggio. Il piano programmatico del club è stato presentato dalla presidente, presenti autorità civili e lionistiche, soci e amici, in occasione della serata di apertura che si è svolta nella suggestiva cornice di Villa Carolina. È stato osservato un minuto di silenzio per ricordare due soci storici scomparsi recentemente: il dottor Giancarlo Moreo e l’ingegner Gianmario Bolloli che, come ha precisato la presidente Poggio, hanno dedicato tempo ed energie all’attività di servizio, come uomini e come professionisti, con il solo scopo di contribuire a rendere migliore la società.

Vittoria Poggio

Vittoria Poggio, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza del contributo sempre offerto dal club alla comunità alessandrina e il profondo legame con gli altri club Lions che operano sul territorio. Ha sollecitato una collaborazione attiva da parte di tutti i soci, sia Lions sia Leo, per affrontare i crescenti bisogni della comunità e garantire la continuità della missione di servizio. I principali interventi del nuovo anno sociale saranno rivolti ai giovani: sarà implementato il service ‘Autismo e tecnologie digitali’ per consentire a giovani affetti da disturbi dello spettro autistico di entrare nel mondo del lavoro; proseguiranno i progetti ‘Poster per la Pace‘, ‘Interconnettiamoci, ma con la testa‘, ‘Educazione Finanziaria‘, ‘Orti a scuola‘ rivolto all’educazione alimentare, ‘Missione agenti pulenti‘ e i nuovi service ‘Educazione sessuale-affettiva‘ e ‘Spazzolino Amico‘.

Sarà riproposto il Concerto di primavera in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Grande attenzione sarà dedicata alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione con la colletta alimentare, la raccolta degli occhiali usati, le iniziative a favore della mensa della Caritas e tanti altri interventi che il consiglio direttivo del club sta valutando.​

Riconoscimenti sono stati consegnati ai soci Giovanni Zingarini e Alan Vicino per l’impegno ad accrescere le fila del club e a Giuseppe Cirri, per la dedizione al servizio.

La presidente Poggio ha quindi presentato la squadra che l’affiancherà nel nuovo anno sociale: past president Virginia Viola, vice presidenti Pier Paolo Fracchia e Marcello Canestri, segretaria Tatiana Doratiotto, cerimoniera Claudia Salciccia, tesoriere Paolo Buzzi, presidente comitato soci Vittorino Molino, censore Francesco Ricagni, revisore conti Giovanni Zingarini, presidente comitato marketing Giuseppe Perrone, Leo advisor Marco Morando, consiglieri Piera Barboro, Eleonora Poggio, Rossella Ferrando, Marina Garbarino, Gilberto Lombardi, Alan Vicino.

Vittoria Poggio con Alan Vicino e Giovanni Zingarini